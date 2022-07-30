Держсекретар США не впевнений у необхідності визнавати Росію терористом

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не впевнений у необхідності визнавати Росію державою-спонсором тероризму, а на нього тиснуть. Про це пише американська газета The New York Times.

Так, на думку Блінкена, не варто визнавати РФ терористом, адже потрібно буде запровадити санкції щодо союзників США, які продовжують співпрацю з Росією. Окрім того, доведеться розірвати останні дипломатичні зв’язки між Вашингтоном і Москвою.

За словами держсекретаря США, санкції, які наразі запровадили проти РФ, «абсолютно відповідають наслідкам, які були б у разі визнання її державою-спонсором тероризму, отже, практичні результати однакові».

У The New York Times зазначили, що статус «держава-спонсор тероризму» призведуть до нових санкцій щодо Росії. також це дасть змогу приватним особам подавати позови до іноземних урядів про відшкодування збитків. Зокрема йдеться про убитих чи поранених під час війни в Україні американських добровольців.

Між адміністрацією Байдена та Конгресом існують розбіжності від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Лідери Конгресу звинуватили російських військових у скоєнні воєнних злочинів після появи перших свідчень та доказів звірств росіян. Натомість Блінкен був обережним, пославшись на юридичні критерії та необхідність доказів та розслідування.

Нагадаємо, бійці РФ здійснили артилерійський обстріл по виправній колонії в Оленівці. В установі утримують зокрема й полонених українців.

Президент звернувся до світу, особливо до США, з закликом визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка – Катерина – закликала світ визнати Росію країною-спонсоркою тероризму. Жінка наголосила, що міжнародні організації, ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста запевняли, що українським військовополоненим нічого не загрожуватиме.

Окрім того, посольство РФ у Великій Британії поширило відео, у якому йдеться про те, що українські військовополонені полку «Азов» «заслуговують на страту».

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що це є черговим доказом того, що Росія – терорист.