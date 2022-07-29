Зеленський разом з іноземною делегацією проінспектував порт на Одещині

Президент України Володимир Зеленський разом із великою іноземною делегацією проінспектував морський торговельний порт «Чорноморськ» на Одещині. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

У порту якраз завантажували зерно на турецьке судно для подальшого експорту. Наразі Україна чекає від партнерів, представників ООН і Туреччини, на відповідні сигнали щодо початку транспортування збіжжя. Воно, на думку Володимира Зеленського, може розпочатись уже найближчими днями.

«Наша сторона повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам, ООН і Туреччині, наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв’язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати», – сказав глава держави.

Водночас він вкотре наголосив, що розблокування експорту українського зерна дозволить уникнути продовольчого дефіциту, а також голоду та політичного хаосу в країнах, які потребують харчової продукції.

Разом із Володимиром Зеленський порт «Чорноморськ» відвідали представники дипломатичного корпусу, зокрема посол США Бріджит Брінк, посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, посол Італії П’єр Франческо Дзадзо, посол Канади Лариса Ґаладза, посол Федеративної Республіки Німеччина Анка Фельдгузен, заступник глави представництва ЄС Ремі Дюфло, координатор системи ООН Оснат Лубрані.

Із усіма дипломатами президент також окремо обговорив питання експорту зерна та міжнародну підтримку України.

Нагадаємо, 22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

Менше ніж через добу після цього російські війська випустили чотири ракети типу «Калібр» по Одеському торговому порту. Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві – влучили в насосну станцію. Зерносховище вціліло.

В українському МЗС такі дії окупантів жорстко засудили і назвали «плювком володимира путіна в обличчя генсеку ООН та президенту Туреччини».

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

Наразі в українських зерносховищах накопичено збіжжя на 10 мільярдів доларів.

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