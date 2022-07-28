Зеленський прокоментував призначення свого «Слуги» генпрокурором

Президент Володимир Зеленський, коментуючи призначення новим генпрокурором України нардепа від «Слуги народу» Андрія Костіна, заявив, що вважає його «порядною і професійною людиною». Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні 27 липня.

«Верховна Рада України погодила призначення нового генерального прокурора, ним став Андрій Костін. Людина порядна, професійна, уміє працювати системно», ‒ сказав Зеленський.

Разом із тим він додав, що серед найголовніших завдань Костіна на посаді генпрокурора є забезпечення тих кроків, які дозволять притягнути росію до відповідальності за почату війну. Йдеться, зокрема, про:

співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, з державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових;

фіксацію злочинів, скоєних окупантами;

забезпечення формування доказової бази для притягнення до кримінальної відповідальності воєнних злочинців.

«Офіс Генерального прокурора є однією з ключових інституцій, які працюють для того, щоб усі російські вбивці й кати відповідали за скоєне проти українців», ‒ підкреслив президент.

Як повідомляв Львівський портал, 27 липня Верховна Рада підтримала призначення нардепа від «Слуги народу» Андрія Костіна генпрокурором України. Саме цю кандидатуру подав Володимир Зеленський.

Таку кадрову ініціативу президента різко розкритикував ряд політичних експертів, адже Костін – представник провладної партії і раніше претендував на крісло керівника САП, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Крім того, Костіна називають протеже глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Довідково: 49-річний Андрій Костін є родом із Одеси, за фахом – юрист. На позачергових виборах у 2019 році пройшов до Верховної Ради за списком партії «Слуга народу». До цього очолював адвокатську фірму «Право».

За даними ЗМІ, до виборчого списку «Слуги народу» Костін потрапив за рекомендацією глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Як пише УП, Андрій Костін був головою комітету з правової політики та відповідав у парламенті за судову реформу. Саме під час його керівництва судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Також журналісти «Схем» виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін працевлаштував родичів колег.

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