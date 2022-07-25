Генпрокуратуру очолить протеже Єрмака, якого не підтримали міжнародні експерти?

У Верховній раді почали збирати підписи за призначення Генеральним прокурором Андрія Костіна, депутата Слуги народу, керівника комітету ВРУ з питань правової політики. Про це повідомив нардеп «Голосу» Ярослав Юрчишин.

За словами Ярослава Юрчишина, раніше Андрія Костріна висували на крісло керівника САП, але комісія з відбору відкинула його кандидатуру як політичнозалежну.

«Але щодо Генпрокурора немає вимоги політичної нейтральності J… Реально це шило на мило. І на це шило (уточнюю, для тих хто сприйняв це як образу персони. Тут мається на увазі члена політичної команди, бо в європейські та світовій традиції генпрокурор має бути нейтральним) голосів зібрати достатньо реально. Бо ж свій, слугонародний. Ну і ще людина Єрмака, ще один солдат президента», – повідомив Ярослав Юрчишин.

Водночас позаштатний агент НАБУ, учасник війни з росією Євген Шевченко був ще більш різким у своїх висловлюваннях і назвав Андрія Костіна корумпованим.

«Ушльопок на фото – це нардеп Андрій Костін, якого в минулому році Банкова пхала на керівника САП, але жоден (!) з міжнародних членів конкурсної комісії не проголосував за його кандидатуру через невідповідність критеріям доброчесності і зрештою вони викинули корумпованого виродка з конкурсу. Аж ось сьогодні партія Слуга Народу заявила, що підтримує кандидатуру Костіна на посаду генерального прокурора України – дожилися», – обурився Євген Шевченко.

Він також висловив подив, навіщо Президент України Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Костіна, якщо делеговані Заходом фахівці вже оголошували йому вотум недовіри.

«Шановні депутати, шановний пане Зеленський, я щось ніяк не второпаю, нащо ви пхаєте на генпрокурора особу, якій делеговані Заходом фахівці оголосили вотум недовіри? Ви навмисно псуєте відносини з нашими міжнародними партнерами чи у вашій клоаці вже просто не лишилося жодної порядної людини?», – висловився Євген Шевченко.

Як відомо, Генеральний прокурор України призначається президентом за згодою Верховної Ради. Для цього у парламенті мають зібрати підтримку 226 нардепів.

ДОВІДКА

Андрій Костін уродженець Одеси. Пройшов до Верховної Ради за списком партії «Слуги народу» під 108-м номером.

До цього він очолював адвокатську фірму «Право». ЗА даними Ліга новини, до виборчого списоку СН Костін потрапив за рекомендацією глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Після призначення Ірини Венедіктової генпрокурором очолив парламентський комітет із правової політики та відповідав у Зеленського за судову реформу.

З травня 2020 року Костін був членом української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях, а у листопаді 2021 року очолив її. У квітні 2022 року увійшов до складу української делегації для участі у переговорах з росією щодо підготовки й погодження проєкту договору про гарантії безпеки України.

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