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На Львівщині горіли пшеничні поля: врятувати вдалося 69 га

Наталя Дуляба

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Протягом понеділка, 25 липня, на Львівщині горіли поля з пшеницею. Вогонь знищив урожай на території площею 8,5 га, втім врятувати вдалося більше 69 га. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Перша пожежа в полі спалахнула близько 16:00 год. у селі Сусідовичі Самбірського району. На те, аби загасити полум’я, рятувальникам знадобилось майже дві години.

Вогонь встиг знищити посіви пшениці на площі 4,5 га, втім ще 65,5 га вдалося вберегти.

Інший випадок стався у селі Воля Любинська Яворівського району о 19: 11 год. Тут загорілась відкрита територія зі сухою травою, після чого вогонь перекинувся й на частину посівів пшениці.

Вже через годину надзвичайники загасили пожежу. Полум’ям ущент спалено суху траву на площі 0,07 га та 0,2 га пшенжита. Разом із тим вогнеборці врятували від знищення 4 га пшениці.

Мешканців Львівщини закликають бути відповідальними й не розпалювати вогонь на відкритих територіях. Не викидайте недопалки у полях, які можуть спричинити масштабні пожежі! Також у ДСНС наголошують на необхідності дотримання протипожежних заходів у місцях збирання, переробки й зберігання зернових.

Зазначимо, що законодавство України забороняє спалювання сухої трави, чагарників і карає за такі дії штрафами від 3060 до 30 600 грн. Водночас у воєнний час спалювання трави можуть прирівняти до диверсії, що передбачає кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно під час спалювання трави біля Львова загинула 76-річна жінка. А 72-річний чоловік ледь не згорів, бо впав непритомний посеред палаючого поля. Також опіки під час пожежі в полі дістала 81-річна жителька Буська.

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