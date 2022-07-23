Мешканець Львівщини ледь не загинув під час пожежі у полі

Надзвичайники врятували 72-річного чоловіка, який лежав непритомний серед палаючого поля на Яворівщині. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю, 22 липня, у селі Старий Яр, що біля Яворова. Тут загорілась суха трава і ячмінь.

Прибувши на місце, серед палаючого ячменю рятувальники виявили непритомного чоловіка із опіками. Йому почали надавати домедичну допомогу. 72-річного потерпілого з опіками руки та обличчя ІІ ступеня госпіталізували у 8 лікарню Львова.

На те, аби загасити пожежу на відкритій території, вогнеборцям знадобилось майже три години. Полум’я знищило 0,3 га сухої трави і 0,05 га ячменю.

Загалом протягом минулої доби на Львівщині ліквідували 17 пожеж сухої трави. Вогонь знищив територію площею майже 3 га.

Законодавство України забороняє спалювання сухої трави, чагарників і карає за такі дії штрафами від 3060 до 30 600 грн. Водночас у воєнний час спалювання трави можуть прирівняти до диверсії, що передбачає кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно під час спалювання трави біля Львова загинула 76-річна жінка.

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