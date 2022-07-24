У Буську 81-річна жінка обгоріла на пожежі сухої трави

23 липня у Буську на Львівщині 81-річна жінка отримала опіки на пожежі в полі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ДСНС.

О 13:55 год. рятувальникам повідомили про пожежу на земельній ділянці на вул. Січових Стрільців в Буську, що в Золочівському районі. Пожежники негайно виїхали на місце.

Внаслідок пожежі отримала опіки 81-річна власниця цієї земельної ділянки. Жінку госпіталізували в Буську центральну районну лікарню.

О 14:06 год. пожежу локалізували та о 14:13 год. ліквідували. Вогонь знищив стерню окремими осередками на площі 100 кв. м.

До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та одну спецмашину. Обставини події та причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Як повідомляв Львівський портал, днем раніше надзвичайники врятували 72-річного чоловіка, який лежав непритомний серед палаючого поля на Яворівщині.

Зазначимо, що законодавство України забороняє спалювання сухої трави, чагарників і карає за такі дії штрафами від 3060 до 30 600 грн. Водночас у воєнний час спалювання трави можуть прирівняти до диверсії, що передбачає кримінальну відповідальність.

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