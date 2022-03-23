Спалювання сухостою можуть прирівнювати до диверсії

У воєнний час спалювання трави можуть прирівняти до диверсії, що передбачає кримінальну відповідальність. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Українцям вкотре нагадують, що спалювання сухої трави є шкідливим, неекологічним та незаконним. Крім того у період воєнного стану такі дії можуть розцінювати як диверсійну роботу.

За самовільне спалювання сухостою громадянам загрожує від 3 060 до 6 120 гривень штрафу, а для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 гривень. За ті ж дії, вчинені на території заповідників, паліям загрожує штраф у розмірі від 6 120 до 12 240 гривень.

Від початку 2022 року на Львівщині зафіксували уже 8 великих пожеж в екосистемах, площа горіння яких становила від 200 до 500 квадратних метрів.

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