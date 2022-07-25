У Львові дерусифікують ще 25 вулиць. Стартувало голосування

У Львові розпочався наступний етап онлайн-голосування за перейменування 25 назв вулиць, які названі на честь російських діячів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Голосування триватиме до 1 серпня. Пропозиції, що наберуть найбільше голосів, будуть враховані при затвердженні нових назв вулицьі. Фінальне рішення щодо перейменування має затвердити сесія Львівської міської ради.

«На цьому етапі мешканці можуть обрати один із запропонованих варіантів до теперішніх вулиць: Сергія Боткіна, Олексія Венеціанова, Михайла Врубеля, Софії Ковалевської, Володимира Комарова, Коряцька, Миколи Лобачевського, Степана Мельничука, Дмитра Мендєлєєва, Ігоря Михальчука, Івана Павлова, Василя Перова, Кіндрата Рилєєва, Петра Чайковського, Петра Шеремети, Олександра Засядька, Володимира Філатова, Івана Айвазовського, Льва Жемчужникова, Братня, Визвольна, Металістів, Переможна, Олександра Шумського, Заводська», — повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, який очолює робочу групу із перейменувань вулиць у місті.

Пропозиція, що набере найбільше голосів на веб-порталі міської ради, отримає один голос, що враховуватиметься робочою групою при затвердженні нової назви вулиці. Фінальне рішення щодо перейменування вулиць мають затвердити депутати на сесії Львівської міськради.

Відночас у Львові планують переменувати дві площі іменами видатного письменника-фантаста Станіслава Лема та громадського і культурного діяча Маркіяна Іващишина.

Обрати свій варіант назви вулиці можна за посиланням.

Загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.

Додамо, що після перейменування вулиць у Львові мешканцям не потрібно буде змінювати документи. Замінити документи будуть змушені лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною.

Нагадаємо, дерусифікувати вулиці Львова планували до Дня міста, який відзначають на початку травня. Однак зробити це не встигли.

30 червня у Львові перейменували перші 8 вулиць.

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