Гузара, Руфа, Героїв Маріуполя. У Львові дерусифікували перші вісім вулиць

У Львові перейменували перші 8 вулиць, які підлягають декомунізації. Відповідне рішення прийняли на сьогодній сесії Львівської міської ради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Відтак, тепер у Льовові будуть вулиці:

Кардинала Гузара (замість вул.Толстого). Любомир Гузар (26 лютого 1933 – 31 травня 2017) – патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви (2001—2011). єпископ, кардинал Католицької церкви. Верховний архієпископ Львівський, Києво-Галицький, архієпископ-емерит.

(замість вул.Толстого). Любомир Гузар (26 лютого 1933 – 31 травня 2017) – патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви (2001—2011). єпископ, кардинал Католицької церкви. Верховний архієпископ Львівський, Києво-Галицький, архієпископ-емерит. Ірини Калинець (замість вул.Брюллова). Ірина Калинець (6 грудня 1940 – 31 липня 2012) – українська письменниця, поетеса, шістдесятниця, багаторічний політв’язень радянських таборів, діячка дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, філологиня.

(замість вул.Брюллова). Ірина Калинець (6 грудня 1940 – 31 липня 2012) – українська письменниця, поетеса, шістдесятниця, багаторічний політв’язень радянських таборів, діячка дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, філологиня. Героїв Маріуполя (замість вул.Козланюка),

(замість вул.Козланюка), Гостомельська (замість вул.Дагестанської),

(замість вул.Дагестанської), Шумлянських (історичну назву вулиці українського шляхетного роду повертають замість вул.Сєчєнова),

(історичну назву вулиці українського шляхетного роду повертають замість вул.Сєчєнова), Чорнобаївська (замість вул.Чуваської),

(замість вул.Чуваської), Херсонська (замість вул.Кибальчича),

(замість вул.Кибальчича), Юрія Руфа (замість Некрасова). Юрій (Руф) Дадак (26 вересня 1980 – 1 квітня 2022) – український поет, учений, громадський діяч, засновник літературного проєкту «Дух Нації», захисник України.

«Над питанням перейменування вулиць працювала робоча група, куди входять представники усіх депутатських фракцій. За результатами її роботи, у Львівській громаді всього мають перейменувати 53 вулиці, одна з них знаходиться в кооперативі, ще 11 – у Винниках та Рудно», – зазначив під час представлення проєкту ухвали перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

При перейменуванні вулиць була врахована і думка громади. Раніше впродовж тижня у Львові тривало онлайн-голосування за варіанти нових топонімів. Пропозиція нової назви для кожної з вулиць, яка набрала найбільше голосів на веб-порталі міської ради, отримала один додатковий голос при ухваленні рішення відповідною робочою групою. Думка громадськості щодо найменування перших вулиць практично цілком співпала з голосуванням членів робочої групи.

Як наголошує перший заступник міського голови, керівник робочої групи Андрій Москаленко, список топонімів з варіантами перейменування робоча група сформувала на основі пропозицій від мешканців, громадських організацій, наукових та мистецьких інституцій.

Загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.

Додамо, що після перейменування вулиць у Львові мешканцям не потрібно буде змінювати документи. Замінити документи будуть змушені лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною.

Нагадаємо, дерусифікувати вулиці Львова планували до Дня міста, який відзначають на початку травня. Однак зробити це не встигли.

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