До Дня міста у Львові дерусифікують вулиці

У Львові створили комісію, яка працює над перейменуванням вулиць з «російськими назвами». Змінити назву вулиць планують у травні – до Дня міста. Про це під час ефіру у Facebook заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Спеціальну комісію у складі науковців, яка працює над перейменуванням вулиць, очолив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Члени комісії аналізують назви всіх вулиці, які необхідно перейменувати. До Дня міста, який у Львові відзначають у травні, робоча група планує узгодити перейменування.

«Ця комісія спільно з науковцями аналізує всі назви вулиць, які треба відкоригувати. Але це треба робити з розумом, тому що вже на деякі назви вулиць є по 4-5 різних претендентів, як вони мають називатися. Ми завжди в травні на день міста маємо традицію давати нові назви та перейменування. До травня робоча група закінчить свою роботу і ми приймемо рішення. Але не так, щоб через років 5-10 знову щось міняти, а щоб воно було на 100 років. Тому давайте поважати закон», – повідомив Андрій Садовий.

Додамо, що напередодні у Львові ініціювали перейменування понад 30 вулиць, названих іменами російських діячів.

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