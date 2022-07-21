Чоловіче веганство: як усе більше чоловіків обирають рослинну дієту

Веганство – це те, до чого чоловіки здебільшого не можуть пристосуватися вже упродовж декількох років.

Відмова від споживання продуктів тваринного походження суперечить традиційним чоловічим цінностям, що зобов’язують чоловіка споживати максимальну кількість м’ясних білків здебільшого для підвищення рівня тестостерону.

Але дедалі більше людей відмовляються вірити в це, та й наукові дослідження також доводять протилежне. Насправді веганство пропонує більше тестостерону, білків та інших поживних речових для збалансованого харчування.

За результатами дослідження веганської спільноти, на фоні зростання популярності веганства у світі усе більше чоловіків звертаються до рослинних дієт.

Розглянемо декілька причин такого явища.

Стирання гендерних норм

У всіх сферах суспільства досі дотримуються розмежування статей, хоча й не так суворо, як раніше. Наприклад, у більшості країн досі дуже відчутний гендерний розрив в оплаті праці.

До цього додаються й особисті риси. Згідно з одним дослідженням, чоловіки більше схильні ризикувати. Наприклад, чоловіки і досі домінують в азартних іграх із майже максимальним рівнем ризику на кшталт ставок на спортивні події або ігри в онлайн-казино.

Гендерні стереотипи є і в споживанні їжі. Усі звикли до того, що чоловік зобов’язаний їсти м’ясо, а вегетаріанство та веганство – це для жінок.

Але ж і популярність веганства з-поміж чоловіків росте саме через стирання відмінностей між гендерами в XXI сторіччі. Найяскравішими прикладом є зростання кількості татусів, що лишаються з дітьми, оскільки все більше жінок вирішують сконцентруватися на кар’єрі після народження дитини, тому кожний шостий батько залишається дома з дитиною, тоді як в 1989 році лишався кожний десятий.

На відміну від попередників, “чоловіки нового сторіччя” рідко прив’язуються до старих поглядів на чоловічі риси. Сучасні чоловіки з більшою охотою роблять те, що традиційно вважалося жіночою чи “не чоловічою” справою, адже сучасне суспільство не схильне так жорстоко таврувати своїх членів, як раніше.

Виходить, що веганство – це лише частина сучасної тенденції скидання кайданів та переходу на здоровішу їжу.

Сучасний мейнстрім зробив веганство нормальним явищем

Лише нещодавно веганство було дуже вузькою нішею, а тепер, здається, що всі намагаються застрибнути на цю підніжку потяга екологічного життя.

Сьогодні можна зустріти веганські рецепти навіть там, де їх, на перший погляд, не мало би бути. Один із бастіонів споживання м’яса, McDonalds, тепер пропонує McPlant, а багато альфа-самців футболістів, боксерів та богатирів божаться, що саме рослинна дієта дає їм змогу демонструвати максимальну силу та витривалість.

У 2018 році на платформі Netflix вийшла документальна стрічка “Змінюючи гру“, де боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Джеймс Уілкі досліджує вплив дієти без м’ясних та молочних продуктів на життя атлетів. У ній йдеться про те, що спортсмени отримують необхідні поживні речовини навіть без таких продуктів. Ба більше, їжа тваринного походження може негативно впливати на спортивні результати.

Іншим визначним прихильником веганства є Льюїс Гамільтон – один із найуспішніших гонщиків Формули-1. Він присягається, що перейшов на вживання лише рослинних продуктів у 2018 році.

Великі бренди та зірки спорту допомогли прибрати чоловічий шовінізм щодо невживання м’яса, що сильно сприяло поширенню нового погляду на споживання їжі з-поміж парубків.

Це може перетворитися на питання життя і смерті

Якщо відкинути небезпеку м’ясних продуктів для здоров’я, парубки здебільшого стають веганами через екзистенційну проблему сучасності – виживання планети.

Напевне, найвідомішим прикладом попередження про зміну клімату є заклик сера Девіда Аттенборо у 2020 році. У власній документальній стрічці “Життя на нашій планеті” (A Life on Our Planet) він закликає нас змінити раціон та наголошує, що наша планета “не в змозі прогодувати мільярди м’ясоїдів”.

Він посилається на дослідження, результати котрих стверджують, що для забезпечення людства молочними та м’ясними продуктами в природи забирається майже 83% землі, що перетворюється на сільськогосподарські угіддя. Згідно зі звітом ООН, промислове тваринництво виділяє майже 15% парникових газів.

За переконаннями Аттенборо, наявні темпи експлуатації ресурсів планети можуть її знищити в найближчому майбутньому.

Через такі страшні попередження чоловіки прагнуть долучитися до попередження кліматичної кризи настільки, що самостійно відмовляються від споживання м’яса й молока. Словом, веганство зобов’язане своїм поширенням саме прагненню зберегти довкілля.

У веганів ще все попереду…

Попри суттєве поширення веганських настроїв чоловіки-вегани кажуть, що ще багато чого не зроблено для відмови від м’ясних та молочних продуктів.

Успішні рекламні кампанії знову зробили м’ясо “класним” продуктом, й особлива заслуга в цьому – модних мікроавтобусів із вуличною їжею, що часто супроводжують масові громадські заходи. Та й масова культура й надалі приписує м’ясо здебільшого чоловікам.

Але справжні чоловіки-вегани байдуже ставляться до нової моди на м’ясні продукти. З огляду на темпи зростання популярності веганства з-поміж чоловіків можна констатувати, що така тенденція тільки набиратиме обертів. Замість того, аби спокуситися поверненням до всеїдності в житті, схоже, що вони й надалі повільно, але переконливо, відстоюватимуть норми суспільства, що не споживає м’яса.