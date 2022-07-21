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12-річна дівчинка стала новою жертвою змій на Львівщині

Наталя Дуляба

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У Самбірському районі 12-річна дівчинка потрапила в реанімацію після укусу змії. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у середу ввечері, 20 липня, у селі Буковинка, що в гірській частині Львівщини поблизу кордону з Польщею. Тут змія вкусила 12-річну місцеву мешканку у ліву гомілку.

Дитину у стані середньої важкості госпіталізували у реанімаційне відділення Турківської центральної райлікарні.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. За активний торішній сезон плазуни покусали більше трьох десятків людей.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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