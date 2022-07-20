В Україні дозволили другу бустерну дозу вакцини від Covid-19

В Україні усім людям віком від 60 років дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти Covid-19. Також дозвіл розповсюджується кілька інших категорій людей. Про це львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Так, отримати другу бустерну вакцину можна отримати з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Наразі таке щеплення проводиться лише вакциною Pfizer.
Отримати вакцину можуть:
- люди віком понад 60 років;
- люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;
- люди з інвалідністю;
- люди з імуносупресією;
- люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19;
- люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.
У МОЗ додали, що другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраілі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.
Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни світу відновити карантинні обмеження проти COVID-19, як-от масковий режим та тестування.
Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, через спалах у світі covid-штаму «Омікрон» ВООЗ наприкінці 2021 року закликала розпочати бустерну вакцинацію населення.
Згодом у ВООЗ спрогнозували, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу, якщо країнам світу вдасться покінчити з несправедливістю та нерівністю при розподілі вакцин.
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Анастасія Диняк