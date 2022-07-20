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В Україні дозволили другу бустерну дозу вакцини від Covid-19

Анастасія Диняк

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В Україні усім людям віком від 60 років дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти Covid-19. Також дозвіл розповсюджується кілька інших категорій людей. Про це львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Так, отримати другу бустерну вакцину можна отримати з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Наразі таке щеплення проводиться лише вакциною Pfizer.

Отримати вакцину можуть:

  • люди віком понад 60 років;
  • люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;
  • люди з інвалідністю;
  • люди з імуносупресією;
  • люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19;
  • люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

У МОЗ додали, що другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраілі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни світу відновити карантинні обмеження проти COVID-19, як-от масковий режим та тестування.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, через спалах у світі covid-штаму «Омікрон» ВООЗ наприкінці 2021 року закликала розпочати бустерну вакцинацію населення.

Згодом у ВООЗ спрогнозували, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу, якщо країнам світу вдасться покінчити з несправедливістю та нерівністю при розподілі вакцин.

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