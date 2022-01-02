У ВООЗ каже, що пандемія Covid завершиться у 2022 році, але за однієї умови

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус заявив, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу, за умови, що країнам світу вдасться покінчити з несправедливістю та нерівністю при розподілі вакцин. Про це пише УП з посиланням на BBC.

На думку глави ВООЗ, причиною появи нового штаму «Омікрон» є «вузький націоналізм та створення надмірних запасів вакцин деякими країнами».

Організація неодноразово критикувала багаті держави, які останнім часом пропонують своїм громадянам робити бустерні вакцини, тоді як у багатьох регіонах світу значна частина населення не отримала навіть першої дози вакцини.

Гебреісус заявив, що такий підхід створив ідеальні умови для появи «Омікрона». Він додав, що чим довше порушуватиметься принцип справедливості, тим вищий ризик подальших мутацій ковіду, яким людство не зможе запобігти, і не зможе їх передбачити.

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Водночас він нагадав, що за три роки пандемії світ розробив безліч інструментів проти COVID-19, у тому числі зроблено понад 8,5 млрд щеплень, що допомогло врятувати мільйони життів. Якщо вдасться забезпечити всі країни достатньою кількістю вакцин, з епідемією буде покінчено.

«Зараз, коли ми вступаємо в третій рік цієї пандемії, я впевнений, що це буде рік, у якому ми покінчимо з нею, але тільки якщо ми зробимо це разом. Якщо ми покінчимо з несправедливістю (при розподілі вакцин, – ред.) , ми зможемо покласти край пандемії», – сказав Тедрос Гебреісус.

Зазначимо, спалах «Омікрону» призвів до різкого зростання заражень коронавірусом в усьому світі. У ВООЗ підрахували, що для закінчення пандемії необхідно до липня 2022 року вакцинувати 70% жителів планети.

В Україні також виявили випадки «Омікрону», один з них – у Львові. У РНБО прогнозують, що саме цей штам спричинить нову хвилю коронавірусу, яка може розпочатися уже в середині лютого.

Як відомо, «Омікрон» є вчетверо заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий через вакцинацію. Водночас досі цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.

Найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що серед основних симптомів – першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

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