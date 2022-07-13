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Коронавірус нікуди не зник: ВООЗ закликає світ повернути масковий режим

Наталя Дуляба

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Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни світу відновити карантинні обмеження проти COVID-19, як-от масковий режим та тестування. Про це пише Українська правда.

Так, Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія ще не закінчилась, а рівень смертності знову зростає.

За даними організації, кількість інфекцій і госпіталізацій знову зростає через субваріанти штаму «Омікрон».

«Я стурбований тим, що випадки захворювання на Covid-19 продовжують зростати, створюючи додатковий тиск на розтягнуті системи охорони здоров’я та медичних працівників. Я також стурбований тенденцією до зростання смертності», – сказав він.

Голова ВООЗ відзначив, що уряди зараз зустрічаються із кількома проблемами через свою реакцію на коронавірус, а також через скорочення тестувань і секвенування. На його думку, наразі існує розбіжність між науковою спільнотою та політичними лідерами і громадськістю стосовно сприйняття ризиків Covid-19.

Попри те, що у світі є прогрес у методах боротьби з коронавірусом, які запобігають госпіталізації та смерті, пандемію ще подолано.

Як писав Львівський портал, через спалах у світі covid-штаму «Омікрон» ВООЗ наприкінці 2021 року закликала розпочати бустерну вакцинацію населення.

Згодом у ВООЗ спрогнозували, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу, якщо країнам світу вдасться покінчити з несправедливістю та нерівністю при розподілі вакцин.

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