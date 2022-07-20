рф втратила на війні в Україні 1700 танків

На війні проти України російська федерація вже втратила понад 38,7 тисяч своїх військових, 1700 танків, 221 літак та 703 безпілотники. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 20 липня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу ‒ близько 38750 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1700 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3905 (+13) од,
- артилерійських систем ‒ 856 (+5) од,
- РСЗВ ‒ 250 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+1) од,
- гелікоптерів ‒ 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 703 (+10),
- крилаті ракети ‒ 167 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2775 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 70 (+0).
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку. Всі дані ще уточнюються.
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Ольга Денисяка