рф втратила на війні в Україні 1700 танків

На війні проти України російська федерація вже втратила понад 38,7 тисяч своїх військових, 1700 танків, 221 літак та 703 безпілотники. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 20 липня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу ‒ близько 38750 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1700 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3905 (+13) од,

артилерійських систем ‒ 856 (+5) од,

РСЗВ ‒ 250 (+2) од,

засоби ППО ‒ 113 (+0) од,

літаків – 221 (+1) од,

гелікоптерів ‒ 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 703 (+10),

крилаті ракети ‒ 167 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2775 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 70 (+0).

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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