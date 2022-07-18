Венедіктова прокоментувала своє відсторонення

Відсторонена від посади генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що «не може і не буде сперечатися» з думкою чи рішенням президента України. Про це вона 18 липня написала на своїй сторінці у Facebook.

«Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням президента – він у своєму праві приймати рішення, в тому числі те, яке обговорюється зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом… Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців», – наголосила Ірина Венедіктова.

Зауважимо, що генеральний прокурор України звільняє з посади президент за згодою Верховної Ради.

Водночас Венедіктова закликала не розповсюджувати від її мені будь-які заяви і твердження. При цьому вона підкреслила, що наразі ні з ким не обговорювала своє відсторонення, тож поки також утримається від коментарів.

«Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія «врегулювання» ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар», – резюмувала Ірина Венедіктова.

Водночас Українська правда із посиланням на власні джерела в Офісі генпрокурора пише, що Венедіктова не погоджується зі своїм відстороненням і в понеділок, 18 липня, була на робочому місці.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 17 липня, на сайті президента України опублікували укази, яким Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув очільника СБУ Івана Баканова.

Сам президент заявив, що значний масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, «викликають дуже серйозні запитання до очільників СБУ та Генпрокуратури».

На місце Венедіктової призначили Олексія Симоненка, а замість Баканова – його заступника Василя Малюка. Детальніше про те, хто ці люди, читайте за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.