СБУ займалася справами, а не піаром, – Баканов про своє звільнення

Іван Баканов вперше прокоментував своє звільнення з посади голови Служби безпеки України, заявивши, що спецслужба – не політична структура, і вона займалась справами, а не піаром. Про це йдеться в офіційному зверненні Баканова, опублікованому на сайті СБУ.

На думку ексглави СБУ, за час його керівництва спецслужбою вдалося досягти професійних здобутків. Але він не став детально звітувати про це, бо «реальний результат не потребує словесної допомоги».

«Зі самого першого дня в службі я сповідував інший принцип: реальні справи не потребують словесної допомоги. Особливо в спецслужбі. Бо результат – самодостатня величина, яка не залежить від будь-яких суб’єктивних оцінок. Політичних інтриг та інших передумов. Тим більше у такій надчутливій сфері, як державна безпека. СБУ – не політична структура, а її голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення СБУ за останні три роки», – йдеться у зверненні колишнього очільника СБУ.

Разом із тим Баканов підкреслив, що саме за його керівництва було затримано Медведчука, викрито масу російських агентів у держорганах, повернуто Україні майно й інфраструктурні об’єкти, вкрадені аферистами. Також він додав, що під час його перебування на посаді СБУ розслідувала кримінальні справи, де фігурують топові політики і лідери парламентських фракцій.

«Так, не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати: складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами», – мовиться у зверненні.

Наостанок Іван Баканов подякував співробітникам СБУ за чесну службу, а українцям – за довіру. Народ України він також закликав до єдності, аби перемогти ворога.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада після подання президента звільнила Івана Баканова з посади очільника СБУ. На засідання парламенту він не прийшов.

Ввечері 17 липня на сайті президента України опублікували укази, яким Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув очільника СБУ Івана Баканова.

Сам президент заявив, що значний масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, «викликають дуже серйозні запитання до очільників СБУ та Генпрокуратури».

Також Зеленський анонсував «кадрову ревізію» в СБУ. Наразі відомо, що через незадовільні результати роботи вже вирішується питання про звільнення 28 посадовців спецслужби різних рівнів.

На місце Венедіктової поки призначили Олексія Симоненка, а замість Баканова – його заступника Василя Малюка. Детальніше про те, хто ці люди, читайте за посиланням.

Нового главу СБУ і генпрокурора парламент офіційно ще не призначив.

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