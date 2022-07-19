Верховна Рада звільнила Баканова

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Звільнення очільника СБУ підтримали 265 парламентаріїв, п’ятеро утримались, проти не проголосував ніхто.

Як зауважив Железняк, самого Баканова у сесійній залі не було, а сам розгляд питання був достатньо формальним.

Призначення нового глави СБУ на розгляд Верховної Ради ще не виносили.

Нагадаємо, ввечері 17 липня на сайті президента України опублікували укази, яким Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув очільника СБУ Івана Баканова.

Сам президент заявив, що значний масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, «викликають дуже серйозні запитання до очільників СБУ та Генпрокуратури».

Також Зеленський анонсував «кадрову ревізію» в СБУ. Наразі відомо, що через незадовільні результати роботи вже вирішується питання про звільнення 28 посадовців спецслужби різних рівнів.

На місце Венедіктової поки призначили Олексія Симоненка, а замість Баканова – його заступника Василя Малюка. Детальніше про те, хто ці люди, читайте за посиланням.

Нового главу СБУ і генпрокурора парламент офіційно ще не призначив.

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