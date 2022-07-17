До Львова евакуювали поранених унаслідок обстрілу Вінниці

До Львова планують транспортувати п’ятьох важких пацієнтів, які отримали поранення під час російської атаки на Вінницю. Про це Львівському порталу повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Так, у суботу, 16 липня, відбувся виїзний консиліум медиків із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка.

Лікарі прийняли рішення транспортувати пацієнтів, які знаходяться у важкому стані, до Львова.

«Двох поранених гелікоптерами доставили з Вінниці до Львова в опіковий центр. Ще один пацієнт – в дорозі. Двох важкопоранених готують до транспортування», – зауважив Борзов.

Як повідомляє Суспільне, до Львова також доправили 8-річного Романа. Мама хлопчика Галина загинула. За словами подруги покійної Анни Бутровської, Роман у комі, але його стан стабілізувався. Зі Львова дитину мають транспортувати до Польщі.

«Транспортувати вирішили лікарі, так як через опіки шкіри в організм потрапляє багато небезпечних токсинів. Тому зараз в Польщі шукають лікарню, де займаються лікуваннями опіків такого типу, які має Рома», – розповіла жінка.

Нагадаємо, що 14 липня російські війська обстріляли ракетами центр Вінниці. В Офісі президента заявили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Росія офіційно визнала, що свідомо била по цивільних у Вінниці. Свої ракети військові РФ випустили із підводного човна в акваторії Чорного моря. Протягом усього дня рятувальники ліквідовували наслідки ворожого удару, розбирали завали. Вранці 15 липня пошукові роботи відновили, до них залучили 437 надзвичайників.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що кількість загиблих від ракетного удару по центру Вінниці становить 24 особи, ще 68 людей перебувають у лікарні.

Також від обстрілу постраждала команда львівської співачки Роксолани. У рамках всеукраїнського благодійного туру у четвер, 14 липня, у Будинку офіцерів у Вінниці мав відбутися концерт львівської співачки Роксолани. Дівчина розповіла, що унаслідок російської атаки загинув учасник її команди. Ще один хлопець бореться за своє життя у лікарні.

Удар по Вінниці українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським назвала терактом і закликала світ врешті визнати Росію державою-терористом.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з кризового менеджменту Янеза Ленарчича повідомили, що РФ відповість за воєнний злочин у Вінниці.