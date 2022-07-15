Удар по Вінниці: досі не ідентифіковано 13 загиблих

Після ракетного удару по Вінниці правоохоронцям досі не вдалося ідентифікувати тіла 13 загиблих: 11 дорослих і 2 дітей. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у своєму Telegram.

«День жалоби. День страшного болю і скорботи… 23 людей загинули. 3 дітей… Тіла двох дітей досі не ідентифіковані, як і 11 дорослих. Співчуття рідним і близьким загиблих», – написав він.

За словами Сергія Борзова, зараз у лікарнях лежать 73 поранених, ще 18 осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти.

Серед загиблих внаслідок удару російських військових була й 4-річна Ліза. Її мама вижила, але є у важкому стані.

Зазначимо, 15 липня у Вінниці оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські окупанти обстріляли центр Вінниці. Крилаті ракети «Калібр» влучили в офісний центр, а також пошкодили Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Кількість жертв щоразу зростала. Наразі відомо про 23 загиблих.

Свої ракети військові рф випустили із підводного човна в акваторії Чорного моря. Протягом усього дня рятувальники ліквідовували наслідки ворожого удару, розбирали завали. Вранці 15 липня пошукові роботи відновили, до них залучили 437 надзвичайників.

Удар по Вінниці українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським назвала терактом і закликала світ врешті визнати росію державою-терористом.

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Фото: ДСНС