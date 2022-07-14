Удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 23

Станом на 20:00 год. кількість загиблих від ракетного удару по центру Вінниці зросла до 23, ще п’ятеро осіб перебувають у критичному стані. Про це йдеться у Facebook ДСНС України.

«Оперативна інформація станом на 20:00 год. Загинуло 23 особи (з них 3 дитини)», – йдеться в повідомленні.

Загалом за допомогою звернулись 117 людей. Госпіталізували 66 людей, серед них троє – діти. У важкому стані перебувають 34 особи, ще п’ятеро у критичному стані.

Крім того, рятувальники розшукують 39 осіб, з якими відсутній зв’язок.

Нагадаємо, що 14 липня російські війська обстріляли ракетами центр Вінниці. В Офісі президента заявили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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