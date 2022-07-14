ОСТАННІ НОВИНИ

Удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 23

Ольга Денисяка

|

Станом на 20:00 год. кількість загиблих від ракетного удару по центру Вінниці зросла до 23, ще п’ятеро осіб перебувають у критичному стані. Про це йдеться у Facebook ДСНС України.

«Оперативна інформація станом на 20:00 год. Загинуло 23 особи (з них 3 дитини)», – йдеться в повідомленні.

Загалом за допомогою звернулись 117 людей. Госпіталізували 66 людей, серед них троє – діти. У важкому стані перебувають 34 особи, ще п’ятеро у критичному стані.

Крім того, рятувальники розшукують 39 осіб, з якими відсутній зв’язок.

Нагадаємо, що 14 липня російські війська обстріляли ракетами центр Вінниці. В Офісі президента заявили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал