Вкиди про «контрабанду зброї» з України є масованою російською пропагандою, – ЄС

Вся інформація, яку поширює рф про нібито контрабанду зброї з України, є масованою російською пропагандою. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив речник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано.

«Ми не можемо говорити за НАТО, але з точки зору ЄС російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно й масовано. Фактично вся інформація, що виходить із кремля або від міністерства оборони або міністерства закордонних справ (росії – ред.), є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею», – сказав він.

Пітер Стано зауважив, що ЄС встановив механізм моніторингу і контролю за тим, щоб обладнання, яке Україні надають країни-члени, використовували для заявлених цілей.

«Наша допомога є об’єктом жорсткого контролю та захисних заходів, у тому числі в той час, коли вона вже була поставлена. Це включає моніторинг використання такого обладнання з урахуванням міжнародних норм щодо дотримання прав людини та гуманітарного права, а також можливість регулярного інформування та/або перевірки на місцях поточного стану цього обладнання, коли це є необхідним, і коли це дозволяють зробити умови, що склалися», – розповів Пітер Стано.

Водночас він додав: у ЄС немає підстав не довіряти уряду України, адже контроль за переміщенням зброї здійснюється під час поставки та після її завершення. Більше того, Україна зобов’язалась не передавати надану військову допомогу нікому, крім ЗСУ.

«Порядок контролю за переміщенням обладнання, що постачається з використанням Європейського фонду миру (European Peace Facility), забезпечується в ході всього процесу поставки та після його завершення. Це відбувається у співробітництві зі Збройними Силами України зараз та з огляду на тривалу перспективу. Україна зобов’язалася не передавати ці елементи для будь-якого іншого використання, окрім використання Збройними Силами, які офіційно визнаються Європейським Союзом, та не здійснювати їх реекспорт у інші країни», – наголосив речник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики.

«Ми не маємо причин не довіряти уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ України від жорстокої агресії», – резюмував він.

Як повідомляв Львівський портал, конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, яка публічно заявила, що підозрює главу офісу президента України Андрія Єрмака у ймовірних зв’язках із росією, також висловила занепокоєння щодо нагляду за поставками американської зброї Україні. Зокрема, Спартц припустила, що надана зброя може опинитися в Сирії чи росії.

Зі свого боку в українському МЗС заявили, що Україна «максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки».

Щодо припущень стосовно Єрмака у Конгресі США звинуватили Спарцт у підігруванні путіну.

У Білому домі згодом заявили, що поділяють стурбованість конгресвумен і пообіцяла надати відповідь на її звернення. Водночас у Вашингтоні додали, що комунікують із українською владою на всіх її рівнях. І Київ готовий спільно зі США працювати над підзвітністю та наглядом наданої військової допомоги.

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