У конгресі США назвали заяву щодо Єрмака підігруванням путіну

Співголова групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур опублікувала заяву на підтримку президента Володимира Зеленського та звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту росії путіну. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву Каптур.

Каптур, яка належить до Демократичної партії, наголосила на тому, що Конгрес США на чолі з групою підтримки України переважною більшістю членів з обох партій ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захистити батьківщину та припинити жорстоку війну росії.

«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час як Україна бореться за своє виживання», – заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Вікторії Спартц.

Каптур наголосила, що рівень та масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського «не дають підстав сумніватися у лояльності будь-якого чиновника» та звинуватила Спартц у грі на руку Путіну.

«Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, і український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати», – запевнила Каптур.

Вона додала, що США як союзники продовжать працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським і його офісом, щоб покласти край війні.

Як повідомлялося, Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

У МЗС розкритикували звернення Спартц, заявивши, що її дії «є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США».

У відповідь Спартц заявила, що президент України Володимир Зеленський «повинен вирішити проблему» Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв.

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