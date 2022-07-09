Змія вклала на лікарняне ліжко ще одного мешканця Львівщини

На Львівщині – чергова жертва плазунів. Після укусу 24-річного хлопця забрали в реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Випадок стався у п’ятницю, 8 липня, у гірській частині Львівщини. У селі Либохора, що недалеко від Славського, змія вкусила у ліву стопу 24-річного місцевого мешканця. Хлопця госпіталізували у реанімаційне відділення Сколівської центральної райлікарні. Деталей про його стан немає.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. За активний торішній сезон плазуни покусали більше трьох десятків людей.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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