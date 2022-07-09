Садовий розповів, коли на Торф’яній зможуть прокласти новий колектор

Міський голова Львова Андрій Садовий стверджує, що про будівництво нового каналізаційного колектора на вул. Торф’яній найближчим часом не йдеться. Роботи зможуть розпочати лише після закінчення війни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

«Нам треба будувати новий колектор, який би був набагато ширшим. Але будувати новий можна буде лише тоді, коли війна завершиться. Наразі ми маємо зробити проєкт. Над ним вже працюють. І, звичайно, нам треба мати розуміння щодо фінансування, бо без європейських грошей ми це зробити не зможемо», – сказав мер Львова.

Зазначимо, напередодні заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк стверджувала, що на прокладення нового колектора на вул. Торф’яній попередньо потрібно буде близько 250 млн грн.

Разом із тим Андрій Садовий пояснив, що вул. Торф’яну і суміжні до неї під час сильних злив затоплює тому, що існуючий колектор не може впоратись зі стоками.

«Через колектор на вул. Торф’яній проходить дві третини усіх стоків Львова. Тобто все тече через цей колектор, за винятком Сихова і частини вул. Наукової. Цей колектор збудований ще у 1970-х роках і є вузьким. Натомість сьогодні ми маємо таку погоду, коли за годину випадає місячна норма опадів, відтак жоден колектор з цим впоратися не може», – додав він.

Нагадаємо, 5 липня Львів накрила сильна злива. Лише за одну годину у місті випала 6-денна норма опадів. Вода затопила чимало вулиць й автомобілів, а згадана вул. Торф’яна перетворилась на суцільну ріку.

Це вже не вперше сильні дощі спричинюють потоп у Львові, зокрема й на вул. Торф’яній. Тому у мерії нарешті вирішили взятися за будівництво нового колектора на цій вулиці.

Зараз науковці й експерти працюють над над техніко-економічним обґрунтуванням, яке має бути готовим до середини серпня. Після цього мають розробити проєкт, у якому підрахують, у скільки Львову обійдеться будівництво нового колектора на вул. Торф’яній.

На розробку самого проєкту мерія Львова вже виділила 3 млн грн.

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