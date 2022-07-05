Львів накрила злива: затоплені вулиці та дахи

5 липня у Львові почалась сильна злива. Через це у місті підтопило низку вулиць та дахів, а громадський транспорт курсує з перебоями. Про це повідомив у Facebook перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

(вул. Володимира Великого)

За інформацією посадовця, через негоду частина електротранспорту в місті тимчасово не курсує. Крім того, вже фіксують підтоплення на вул. Стуса, вул. Сахарова, вул. Під дубом, та вул. І. Франка. Через це виникли перебої у роботі громадського транспорту.

«Комунальні бригади очищають водоприймачі. Як тільки стече вода – робота електротранспорту відновиться», – запевняє Андрій Москаленко.

Також станом на 19:08 год. зафіксовано підтоплення близько 20 дахів.

(вул. Торфяна)

(вул. Виговського)

(вул. Сахарова)



(вул. Підвальна)

У Підберізцях, що біля Львова, випав град.



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