Львів накрила злива: затоплені вулиці та дахи

5 липня у Львові почалась сильна злива. Через це у місті підтопило низку вулиць та дахів, а громадський транспорт курсує з перебоями. Про це повідомив у Facebook перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
(вул. Володимира Великого)
За інформацією посадовця, через негоду частина електротранспорту в місті тимчасово не курсує. Крім того, вже фіксують підтоплення на вул. Стуса, вул. Сахарова, вул. Під дубом, та вул. І. Франка. Через це виникли перебої у роботі громадського транспорту.
«Комунальні бригади очищають водоприймачі. Як тільки стече вода – робота електротранспорту відновиться», – запевняє Андрій Москаленко.
Також станом на 19:08 год. зафіксовано підтоплення близько 20 дахів.
(вул. Торфяна)
(вул. Виговського)
(вул. Сахарова)
(вул. Підвальна)
У Підберізцях, що біля Львова, випав град.
Інформація доповнюється…
Ольга Денисяка