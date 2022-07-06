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Колектор на Торф’яній, який потопив автомобілі, обіцяють відремонтувати

Андрій Котенський

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До 15 серпня місто отримає техніко-економічне обґрунтування на ремонт колектора на вулиці Торф’яній, де під час вчорашньої негоди було затоплено найбільше автомобілів у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, до 15 серпня місто отримає техніко-економічне обґрунтування пропозицій вирішення питання роботи колектора на вул. Торф’яній.

Вона зауважила, що це є найнижча ділянка у Львові, куди під час злив стікається найбільша кількість води.

«Вчора на вул. Торф’яній було велике підтоплення через те, що колектор не справлявся з великою кількістю опадів… Зараз на місці працюють працівники Львівводоканалу та інші комунальні служби району. Паралельно виготовляємо необхідну документацію для комплексного вирішення цього питання. Зокрема завершується виготовлення техніко-економічного обґрунтування в частині обстеження мереж, які є на проспекті Чорновола, вулиці Торф’яній і прилеглих вулицях… До цієї роботи залучені фахівці НУ «Львівська політехніка» та інші науковці. ТЕО маємо отримати до 15 серпня і тоді будемо замовляти проєкт робіт. Вартість будівництва дублюючого колектора на вул. Торф’яній орієнтовно становитиме 250 млн грн. Оскільки колектор будується на роки, тому всі рішення мають бути правильним, відтак вони потребують часу», – пояснила Ірина Маруняк.

Посадовиця також визнала, що внаслідок підтоплення на вул. Торф’яна зафіксовано пошкодження автомобілів, а відтак питання відшкодування за пошкоджене майно будуть вирішувати відповідно до чинного законодавства.

Вчора впродовж однієї години у Львові випала 6-денна норма опадів. Вода затопила багато вулиць і автомобілів у місті.

У Львові оштрафували перевізників, що з’їхали з маршрутів під час негоди.

Окрім того злива спричинила поломку п’яти трамваїв у місті.

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