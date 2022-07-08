Проєкт нового колектора на Торф’яній обійдеться Львову у 3 млн грн

На виготовлення проєкту будівництва дублюючого колектора на вул. Торф’яній Львівська міська рада виділила 3 млн грн. Відповідне рішення 8 липня прийняв виконавчий комітет, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про будівництво нового дублюючого каналізаційного колектора на ділянці від вул. Хімічної до вул. Торф’яної. Він необхідний, адже існуючий зараз не може впоратися із об’ємом води під час злив. Саме тому під час сильних опадів вул. Торф’яну повністю затоплює.

Займатися новим колектором буде ЛМКП «Львівводоканал». Підприємство повинне забезпечити виготовлення проєкту, а потім визначити підрядника, що буде проводити будівельні роботи.

«Ми замовляємо проєкт на підставі техніко-економічного обґрунтування. Будемо проєктувати і будувати дублюючий колектор, який зможе повністю замінити старий і витримувати майбутні навантаження», – доповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець.

Як уточнила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, над техніко-економічним обґрунтуванням, яке передує розробці проєкту, вже працюють науковці зі Львівської політехніки. Отримати документ мерія має до середини серпня. Лише після цього можна буде взятися за виготовлення самого проєкту.

Зауважимо, що саме після виготовлення проєкту буде достеменно відомо, у скільки саме Львову обійдеться будівництво нового колектора на вул. Торф’яній. Попередньо Ірина Маруняк стверджувала, що потрібно буде близько 250 млн грн. Наразі виконком передбачив фінансування на розробку проєктної документації.

Своїм рішенням виконавчий комітет передбачив додаткові 7,45 млн грн на поповнення статутних внесків ЛМКП «Львівводоканал» (загалом на 2022 рік тепер – 109,5 млн грн). Під час обговорення посадовці пояснювали, що виділені таким чином кошти підуть саме на необхідні зараз процедури щодо вул. Торф’яної. Втім у пресслужбі Львівської міськради кажуть, що на виготовлення проєкту з будівництва нового дублюючого колектора заклали 3 млн грн.

Нагадаємо, 5 липня Львів накрила сильна злива. Лише за одну годину у місті випала 6-денна норма опадів. Вода затопила чимало вулиць й автомобілів, а згадана вул. Торф’яна перетворилась на суцільну ріку.

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