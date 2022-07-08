Резніков назвав три сценарії завершення війни

Міністр оборони Олексій Резніков назвав три можливі сценарії завершення війни з росією, серед яких – розвал самої рф, перемога України на полі бою та черговий нібито «жест доброї волі рф». Про це він сказав на конференції Forbes Ukraine «Будуємо разом», пише Українська правда.

«Перший сценарій буде приблизно такий самий, як і “good will”, “добра воля” росіян, яку було оголошено після втечі з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та з острова Зміїний. Відповідно, я думаю, що він буде розбитий на кілька ланцюжків. Спочатку ми вийдемо з вами на позиції до 24 лютого поточного року, далі будуть якісь розмови щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму, але за столом із нашими потужними партнерами», – розповів Олексій Резніков.

За його словами, «Мінська-3» точно не буде і якихось капітуляційних домовленостей теж: «З дулом біля скроні ніхто не вестиме переговори».

«Варіант другий – поступово ми перемелюватимемо Збройні сили рф, тому що це насправді війна ресурсу на ресурс. У них більше людей, території, танків, літаків і так далі, але все несучасне, все давнє, і вони сьогодні використовують принцип м’ясорубки».

Водночас Резніков відзначив, що другий варіант перемоги не настільки швидкий. «До кінця цього року, можливо, із захопленням початку нового року», – додав він.

«Третій варіант, який є драматичніший для рф, – це розвал рф, це парад суверенітетів на кілька різних суб’єктів: Татарстан, Башкирстан, на Сході і так далі. Ми це з вами точно при нашому житті побачимо, але це трохи тривала історія».

Як повідомляв Львівський портал, президент України Володимир Зеленський вважає, що за низки умов військові дії з росією можуть закінчитися до кінця 2022 року. Серед них – об’єднані українці, вчасне постачання потужної зброї та вдача.

Зі свого боку глава воєнної розвідки України Кирило Буданов раніше прогнозував, що війна з росією до середини серпня досягне переломного моменту, а більшість активних бойових дій завершаться до кінця 2022 року.

Нещодавно він уточнив, що в серпні будуть перші важливі перемоги українських військових, до кінця 2022 року активність бойових дій знизиться, а вийти на кордони України 1991 року ЗСУ зможуть у 2023 році.

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