Зеленський назвав умови, за яких вдасться припинити бойові дії до кінця 2022 року

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за низки умов військові дії з росією можуть закінчитися до кінця 2022 року. Серед них – об’єднані українці, потужна зброя та вдача. Про це він сказав в інтерв’ю американській телекомпанії CNN, пише Українська правда.

«Якщо наша держава буде об’єднаною, такою як зараз, якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо вдача та Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року. Я впевнений, можемо завершити військову частину цієї війни. Бо якщо ми будемо міцними, як я сказав, то ми можемо прийти до того моменту, коли росії доведеться вже сісти за стіл перемовин», – відзначив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Львівський портал, раніше глава воєнної розвідки України Кирило Буданов прогнозував, що війна з росією до середини серпня досягне переломного моменту, а більшість активних бойових дій завершаться до кінця 2022 року.

Нещодавно він уточнив, що в серпні будуть перші важливі перемоги українських військових, до кінця 2022 року активність бойових дій знизиться, а вийти на кордони України 1991 року ЗСУ зможуть у 2023 році.

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Фото: ОП