Глава української розвідки спрогнозував, коли може завершитись війна

Керівник військової розвідки України Кирило Буданов прогнозує, що війна з росією до середини серпня досягне переломного моменту, а більшість активних бойових дій завершаться до кінця 2022 року. Про це він заявив в інтерв’ю Sky News, пише Українська правда.

«Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим… Європа бачить у росії велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми воюємо з росією вісім років і можемо сказати, що ця широко розрекламована російська міць – це міф. Вона не така сильна. Це орда людей зі зброєю», – сказав Кирило Буданов.

За його словами, тактика росії не змінилася, незважаючи на її зрушення на схід, і рф зазнає величезних втрат.

Буданов сказав, що не здивований невдачами росії у війні: «Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються».

Видання пише, що Кирило Буданов правильно передбачив, коли відбудеться російське вторгнення, тоді як інші в уряді України були публічно налаштовані скептично, і тепер він каже, що впевнений у передбаченні щодо завершення війни.

Журналіст також описав офіс Буданова та самого голову розвідки України: «Його офіс темний і набитий атрибутами війни та шпигунства, на вікнах складені мішки з піском, на підлозі завалені кулемети, на столі лежить запасний магазин для гвинтівки, який використовується як прес-пап’є. Він напрочуд молодий для того, щоб очолити військову розвідку своєї країни, йому всього 36 років, і говорить він із сухою точністю своєї справи. Він не виявляв особливих емоцій і посміхнувся лише один раз, коли сказав англійською: “Я налаштований оптимістично”».

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