У Винниках та Рудному перейменували 11 вулиць

На сьогоднішній сесії міської ради перейменували 11 «російських» вулиць у населених пунктах Львівської громади – шість у Винниках та п’ять у Рудному. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Нові назви вулиць напередодні затвердили на засіданні робочої групи, до якої увійшли, зокрема, представники всіх депутатських фракцій, а також історики та науковці.

«В громадах ми провели опитування щодо нових найменувань. Місцеві надавали перевагу не лише видатним українським діячам, а й, зокрема, відомим людям своєї громади, які зробили чималий внесок в її розвиток. Так, у Винниках вулицю Жуковського перейменували на честь відомого земляка Олександра Лагодовського, а вулицю Засядька – на честь активного учасника Листопадового Чину Степана Копача», – розповіли у департаменті міської агломерації ЛМР.

Отож, тепер у Винниках будуть такі вулиці:

Мирослава Скорика (замість Гагаріна),

Олександра Лагодовського (замість Жуковського),

Степана Копача (замість Засядька),

Мирона Кипріяна (замість Лермонтова),

Родини Крушельницьких (замість Ціолковського)

Володимира Грабовецького (замість Довганика).

А в смт Рудно вулиці перейменували так:

Гагаріна на Квітки Цісик,

Короленка на Юрія Липи,

Мендєлєєва на Івана Пулюя,

Невського на Ярослава Дашкевича,

Марченка на Ярослава Осмомисла.

Нагадаємо, дерусифікувати вулиці Львова планували до Дня міста, який відзначають на початку травня. Однак зробити це не встигли.

Загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.

У Львові наразі дерусифікували 8 вулиць, а відтак у територіальній громаді Львова на перейменування досі очікує ще 34 вулиці.

Додамо, що після перейменування вулиць мешканцям не потрібно буде змінювати документи. Замінити документи будуть змушені лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною.

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