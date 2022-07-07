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Росіяни обстріляли ракетами Одещину та Зміїний

Ольга Денисяка

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Зранку 7 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїному. Про це речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Телеграмі.

За словами Сергія Братчука, окупанти обстріляли один з районів Одещини та пошкодили причал острова Зміїного. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

«Одещина. На світанку двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари. За попередньою інформацією обійшлося без жертв. Також вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал о. Зміїного», – йдеться в повідомлені.

Львівський портал повідомляв, що 30 червня після ударів ЗСУ по Зміїному росіяни евакуювали залишки гарнізону.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російських окупанти зі Зміїного вдалося вибити завдяки українським гаубицям «Богдана».

4 липня стало відомо, що острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України та доставили туди український прапор.

Додамо, що раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний має стратегічне значення.

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