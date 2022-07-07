На Зміїному майорить прапор України

Українські військові встановили український прапор на острові Зміїний. Про це йдеться у Facebook Збройних сил України.

«На острові Зміїний встановили українські прапори. Слава Україні!», – йдеться в повідомленні.

На прапорі є надпис: «Пам’ятай “русский военный корабль”, острів Зміїний – це Україна!».

Львівський портал повідомляв, що 30 червня після ударів ЗСУ по Зміїному росіяни евакуювали залишки гарнізону. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російських окупанти зі Зміїного вдалося вибити завдяки українським гаубицям «Богдана».

4 липня стало відомо, що острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.

Додамо, що раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний має стратегічне значення.

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