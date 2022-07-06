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Представники УПЦ та ПЦУ провели «історичну зустріч»

Ольга Денисяка

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5 липня представники духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви провели зустріч на території Софії Київської. Про це у Facebook повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Крига скресла! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам’яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православна Церква України та Українська Православна Церква», – заявив Ткаченко.

Міністр висловив сподівання, що зустріч буде початком «нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України».

Олександр Ткаченко запевнив, що Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть цьому всіляко сприяти.

Як повідомляв Львівський портал, 27 травня УПЦ МП зібрала Собор у Києві щодо питань церковного життя, які виникли після початку повномасштабної війни рф проти України. Собор заявив, що засуджує війну, а також виразив незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

Водночас УПЦ МП відкинула ідею об’єднання на базі визнаної Вселенським патріархом ПЦУ. Як йдеться в постанові, для того, щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ «необхідно припинити силові захоплення храмів та примусові переводи парафій Української Православної Церкви».

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