Злива спричинила поломку п’яти трамваїв у Львові

Вчорашня негода у Львова вивела з ладу відразу п’ять трамваїв і на кілька годин було призупинено роботу електротранспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, 5 липня уЛьвові до 20:30 не курсував електротранспорт. Трамваї та тролейбуси зупинилися, аби уникнути пошкодження.

«Під час вчорашньої зливи з ладу вийшло 5 трамваїв. Через проникнення води перегоріли певні елементи і зараз цей електротранспорт підлягає ремонту. О 20.30 год. роботу електротранспорту ми відновили», – зазначила Ірина Маруняк.

Як зауважили у ЛКП «Львівелектротранс», пошкоджені трамваї відремонтують у найкоротші терміни. «Кількість трамваїв на лініях не зменшилася. Їх замінили резервним транспортом», – наголосили у комунальному підприємстві.

Вчора впродовж однієї години у Львові випала 6-денна норма опадів. Вода затопила багато вулиць і автомобілів у місті.

У Львові оштрафували перевізників, що з’їхали з маршрутів під час негоди.

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