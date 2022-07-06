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У Львові оштрафували перевізників, що з’їхали з маршрутів під час негоди

Андрій Котенський

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Під час негоди у Львові 10 автобусних маршрутів не дотримались графіків руху. Перевізників що завчасно з’їхали з рейсів оштрафували. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, вчора після грози автобуси 10-ти маршрутів завчасно з’їхали з рейсів. За недотримання графіків руху власника автотранспортних підприємств оштрафують. Йдеться про маршрути, які обслуговують ТзОВ «Фіакр-Львів», ПАТ «ЛАТП-14630» та ТзОВ «Міра і К».

«Вчора під час негоди були незначні корки та, відповідно, незначні зупинки громадського автотранспорту. Міський голова дав доручення, аби транспорт у місті працював до 23:00 год. І транспорт курсував. Але у нас є зауваження до 3 приватних компаній: ми відслідкували, що не всі автобуси їздили до 23-ї год. Сьогодні проаналізували цю ситуацію і на власника цих маршрутів будуть накладені штрафні санкції. Це 17 тис. грн штрафу за порушення графіків руху транспорту вчора, 5 липня», – сказала Ірина Маруняк

Вчора впродовж однієї години у Львові випала 6-денна норма опадів. Вода затопила багато вулиць і автомобілів у місті.

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