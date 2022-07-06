Богдан Драп’ятий: «Визнання наших посвідченнь водія в ЄС – міжнародне досягнення»

Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий про допуск громадян до керування транспортними засобами в контексті євроінтеграційних процесів:

«Системна, адаптивна й комплексна інтеграція законодавства та правозастосування до стандартів ЄС, цифровізація і прозора процедура допуску до керування транспортними засобами з умовною назвою «Безпечний водій» – один з ключових стратегічних пріоритетів Міністерства внутрішніх справ України.

Повномасштабна війна росії проти України внесла свої корективи в строки реалізації визначеного, але не знівелювала принципової засади політико-правового руху України та Міністерства… Україна продовжує розвиватися. Минулого тижня відбулася важлива подія – підписано Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом (транспортний безвіз). Одним з її пунктів передбачено виключення необхідності водію мати, крім національного, ще й міжнародне посвідчення водія.

Для підтвердження дійсності українських національних посвідчень водія Угодою передбачено отримання компетентними органами країн ЄС інформації за допомогою вебпорталу, зокрема офіційного сайту ГСЦ МВС, або шляхом отримання даних з електронних посвідчень водія, що відображаються засобами порталу Дія.

Слід зауважити, що наразі інформацію, зазначену в українському посвідченні водія, уніфіковано з даними, що використовуються в країнах ЄС, а саме з 28 грудня 2021 року в українських національних посвідченнях водія зазначають гармонізовані коди, визначені Директивою ЄС, наприклад стосовно можливості керування лише транспортними засобами з автоматичною коробкою передач.

Угода заклала підґрунтя для введення в європейське законодавство інших змін, що розширять права українців, надаючи змогу:

користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом;

користуватись українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії;

отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи крадіжки українського посвідчення водія.

Таке визнання українського водійського посвідчення в ЄС – це суттєве міжнародне досягнення, основою якого є довіра. Упевненість у якісній підготовці водіїв забезпечить відсутність потенційної небезпеки на дорогах ЄС. Довіра є однією з базових цінностей, що потребує перманентного підтвердження, і з цією метою наша команда продовжує системну роботу над удосконаленням процесу отримання водійського посвідчення, виключення потенційного корупційного ризику та націленість на кінцевий результат.

Нещодавно з ініціативи Міністерства внутрішніх справ України, народні депутати України зареєстрували в парламенті законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами» (реєстр. № 7354). Важливо, щоб екзаменатор, крім морального аспекту, пам’ятав про негативні правові наслідки за порушення процедури підготовки й допуску водіїв до керування транспортними засобами…

Непідготовлений водій (з «купленим» посвідченням) – це загроза для суспільства, а власне посвідчення в такому разі є «ліцензією на смерть». Наша команда інтегрувала систему рандомного вибору місця здачі теоретичного іспиту та встановила сучасне програмне забезпечення Data Leak Prevention, що унеможливлює віддалене втручання до обладнання, яке використовують під час складання іспитів.

Значний обсяг комплексної роботи проведено в напрямі посилення практичної складової керування транспортним засобом. Раніше адміністратор, що приймав теоретичний іспит, потенційно міг вирішувати тести за кандидата, використовуючи віддалений доступ. Зараз це питання вирішено на системному рівні. Після впровадження системи DLP та «випадкового» вибору робочого місця в екзаменаційному класі спостерігається зниження на близько 10 % результативності позитивного складання теоретичного іспиту з першої спроби. Наприклад: у травні 2020 року – 50,54 %, а в травні 2022 року – 39,23 %…

Шлях до повноправного членства у ЄС складний, багатоетапний, а в разі з Україною – навіть трагічний. Коли йдеться про геополітичний курс держави, ми пам’ятаємо про високу ціну, яку заплатив наш народ, та значні зусилля всіх гілок і рівнів влади, спрямовані на адаптацію національного законодавства до вимог Євросоюзу, належне інституційне правозастосування та дотримання Копенгагенських критеріїв.

Діяльність сервісних центрів МВС засвідчує інституційну спроможність, адже за лічені тижні від початку повномасштабної війни спочатку частково, а вже через місяць – повноцінно вони відновили повноцінне функціонування у відносно безпечних регіонах України. Чому це важливо? Передусім тому, що окрім міжнародної солідарності та підтримки України в боротьбі за цивілізаційний розвиток проти держави-терориста росії, наші закордонні партнери оцінюють інституційну спроможність органів влади до здійснення державного управління в кризовий період і неординарних викликів.

Збройні Сили України, поліцейські, рятувальники, гвардійці, прикордонники, територіальна оборона, розвідка боронять нашу велику державу, культуру, традиції, демократію, сьогодення та майбутнє. Майбутнє України в геополітичному контексті – це повноправне членство в ЄС та НАТО. Щоденно системними кроками будемо утверджувати національну ідею, розвивати державу зараз і після великої перемоги над росією».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.