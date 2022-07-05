У Львові виходили немовля вагою 700 г

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі виходили хлопчика, який народився з вагою всього 700 г. Про це йдеться у Facebook медзакладу.

Немовля з’явилось на світ на 25 тижні вагітності у критичному стані. Його зріст був 34 см, а вага – 700 г. Місяць малюка виходжували у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, а на 79 день після народження хлопчика з вагою вже 2040 г виписали додому.

У медзакладі зауважили, що з першого дня від народження з мамою та дитиною працювала ціла команда фахівців перинатального центру. Одним із ключових етапів стало налагодження лактації у мами малюка. Тому фахівці наголошують на необхідності створення банку грудного молока.

«Наші спеціалісти допомагали жінці налагоджувати процес лактації. І саме це, на думку наших фахівців, стало одним із ключових етапів на шляху до успішного результату. Наш хлопчик суттєво збільшив свою вагу до 2070 грам та виріс до 41 см. Ситуація в черговий раз доводить вкрай гостру необхідність відкриття банку грудного молока, аби давати таким дітям додаткові та суттєві можливості розпочати життя в цьому непростому світі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

Додамо, що на початку 2020 року Львівський перинатальний центр очолила Марія Малачинська. Незабаром після цього до медзакладу приєднали ще Центр репродуктивного здоров’я.

Львівський перинатальний центр у 2013 році почали реконструювати. Першу чергу будівництва повноцінно завершили влітку 2018 року. Після цього, у 2021 році, у медзакладі відкрили ще один гінекологічний корпус. Також минулого року тут відкрили відділення для виходжування недоношених дітей. Цього року у медзакладі також вже встигли відкрити нове відділення медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей.

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