Україна отримає посилений пакет підтримки від НАТО

Лідери країн НАТО на саміті в Мадриді 29 червня погодились продовжувати й нарощувати політичну та практичну підтримку України. Про це йдеться у декларації саміту, передає hromadske.

Там зазначається, що спільно з Україною Альянс ухвалив рішення про надання посиленого пакета підтримки. Він зокрема передбачає надання нелетального оборонного обладнання та покращення кіберзахисту, а також у довгостроковій перспективі – модернізацію оборонного сектора України для його сумісності зі стандартами НАТО.

В Альянсі також обіцяють допомагати підтримувати Україну під час повоєнного відновлення та реформ.

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками ранкового засідання запевнив, що Альянс продовжуватиме надавати військову та фінансову підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

Зазначимо, що на саміті до лідерів країн-членів НАТО у відеоформаті звернувся також президент України Володимир Зеленський. Він закликав їх збільшити постачання сучасної артилерії та систем протиракетної оборони й наголосив, що НАТО має знайти для України місце у спільному безпековому просторі.

«Я можу сказати, що нам потрібно: нам потрібні гарантії безпеки, і ви маєте знайти Україні місце у спільному безпечному просторі. Або достатньо екстреної допомоги для перемоги України, або відкладена війна росії з вами», – сказав Зеленський.

Як повідомляв Львівський портал, НАТО визнало росію «найбільш значущою і прямою загрозою» безпеці.

Додамо, що організація Північноатлантичного договору запросила Фінляндію та Швецію стати членами НАТО. Це сталося після того, як Туреччина припинила блокувати розгляд їхніх заявок на вступ.

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