Третина українських біженців не планують повертатися додому, – експерти

Значна частина економічно активних українців, які змогли працевлаштуватися закордоном, після закінчення війни не планують повертатися додому. Про це свідчать результати опитування, яке провела команда проєкту «Допомога українським біженцям закордоном» у своїх телеграм-каналах для пошуку роботи закордоном.

«В реальності кількість біженців, які не повернуться, – не менше 30%. І це значно більше, ніж ми чуємо від політиків», – зауважує керівник проєкту Юлія Гречка.

За її словами, серед причин – давня мрія емігрувати, для чого зараз максимально сприятливі умови. Також багато українців втратили дім і роботу в Україні, дехто – працевлаштувався і вже не хоче нічого міняти.

Люди, які виїжджають за кордон, мають доволі високу кваліфікацію, відзначають експерти. Часто це ті, хто мали в Україні свій бізнес, але в країнах, куди вони виїхали, вони шукають будь-яку роботу, яка не потребує знання мови, зокрема у сфері обслуговування.

«Якщо раніше українці працювали закордоном і переказували кошти своїм родинам (це близько 10-15 млрд дол. щороку), то сьогодні ситуація протилежна: чоловіки переважно заробляють в Україні та відправляють своїм родинам кошти закордон. За даними Національного банку, десь 3 млрд. доларів на місяць відтік грошей з України», – розповідає фінансовий аналітик, економіст Олексій Кущ.

Експерти також відзначають, що економіка України і ринок праці поступово виходять з кризи, адже близько 70% підприємств повідомляють про адаптацію до військову стану та готовність працювати.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 22% українців, які покинули дім через війну, планують повернутись якнайшвидше.

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