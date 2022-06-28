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В президента повідомили, скільки людей загинули від останніх обстрілів рф

Ольга Денисяка

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Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по населенню та цивільній інфраструктурі. В офісі президента України повідомили, скільки людей загинули внаслідок останніх російських обстрілів. Про це йдеться в Телеграмі ОП.

Кременчук. Росіяни ракетами вдарили по торговому центру. Понад 20 загиблих та 59 поранених, 25 госпіталізовано. Понад 40 заяв від родичів про безвісти зниклих.

Харків. Окупаційні війська обстріляли Північну Салтівку. 5 людей загинуло, 22 людини постраждало, з них 5 дітей.

Лисичанськ. Окупанти обстріляли людей, які прийшли набрати води. Загинуло 10 людей, 19 отримали поранення. Серед загиблих та поранених є діти.

Очаків. Росіяни обстріляли ринок, палац культури, школу-інтернат та житлові будівлі. 3 людей загинуло, серед них 6-річна дитина, ще 6 поранено, серед яких 4 дітей.

«росія відповість за кожен військовий злочин», – наголосили в ОП.

Як повідомляв Львівський портал, президент Володимир Зеленський заявив, що масовані ракетні й артилерійські обстріли російських військ по Україні – це цілеспрямоване бажання не лише зруйнувати інфраструктуру, а й психологічно тиснути на громадян.

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