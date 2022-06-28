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У Лисичанську росіяни обстріляли людей, які набирали воду: 8 загиблих

Ольга Денисяка

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27 червня російські війська обстріляли мешканців Лисичанська на Луганщині, які набирали питну воду. Загинули щонайменше вісім людей загинули, серед них є дитина. Про це повідомив в Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією голови ОВА, близько 15:00 год.  із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих жителів, які вийшли поповнити запаси питної води.

Як наслідок, вісім людей загинули на місці, серед них є одна дитина. Ще 21 особу поранено. Травми різного ступеню тяжкості.

Також Сергій Гайдай повідомив, що стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна із жінок померла в медзакладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя.

Голова ОВА зазначив, що окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків.

«Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Вони намагаються блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донеччиною», – повідомив Сергій Гайдай.

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