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Кількість загиблих від удару по ТРЦ в Кременчуку зросла до 18

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 28 червня кількість загиблих внаслідок удару російських військ по торгово-розважальному центру у Кременчуку зросла 18 осіб. Рятувальники продовжують працювати на місці. Про це заявив в Телеграмі очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати», – заявив Лунін.

В ДСНС України повідомляють, що станом на 07:00 год. за медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук.

Наразі рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи та розбирають пошкоджені будівельні конструкції. Надзвичайники вже розібрали уламки на 60% площі ТРЦ.  До робіт від ДСНС залучили 440 осіб (в т.ч. 14 психологів) та 70 од. техніки.

Як повідомляв Львівський портал, 27 червня російські війська ракетами обстріляли торговий центр «Амстор» в Кременчуку, в якому перебували більше тисячі людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ перед тим, як туди влучили російські ракети.

Російські окупанти використали ракети Х-22, випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Як повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

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