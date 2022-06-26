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На Львівщині змії відправили в реанімацію двох дітей

Наталя Дуляба

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На Львівщині – нові жертви плазунів. За добу змії покусали відразу трьох людей, двоє із них – діти. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

У суботу, 25 червня, в реанімацію Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру поступила 16-річна львів’янка, яку змія вкусила у праву ногу. Її стан оцінюють як задовільний.

Того ж дня до місцевої лікарні у Сколе потрапив і 27-річний львів’янин. Його змія вкусила у палець лівої руки. Чоловіка у стані середньої важкості лікують у реанімації.

Згодом у ту ж Сколівську центральну райлікарню доставили 10-річного хлопчика. Маленького сколівчанина змія вкусила у праву стопу. Наразі він перебуває у середньому стані важкості.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. За активний торішній сезон плазуни покусали більше трьох десятків людей.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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