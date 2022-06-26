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Джонсон і Макрон вважають, що є можливість переламати хід війни в Україні

Наталя Дуляба

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Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі на саміті G7 домовилися активізувати військову підтримку України та відзначили критичну необхідність таких кроків на цьому етапі війни. Про це пише Укрінформ.

«Президент Макрон відзначив дії прем’єр-міністра (Бориса Джонсона – ред.) щодо військової підтримки України, а також лідери домовилися активізувати цю роботу», – йдеться в пресрелізі глави британського уряду.

Французький та британський лідери погодилися, що зараз в Україні настав критичний момент і «є можливість переламати хід війни».

Джонсон наголосив, що будь-яка спроба владнати конфлікт між Україною та росією лише посилить нестабільність і «дасть путіну безстрокову ліцензію для маніпулювання як обома суверенними країнами, так і міжнародними ринками».

Як повідомляв Львівський портал, у баварських Альпах 26 червня стартував саміт G7 і триватиме він до 28 червня. резидент США Джо Байден уже анонсував, що під час заходу збираються оголосити про заборону на імпорт видобутого в росії золота.

Зі свого боку Україна закликала лідерів G7 відреагувати на масовані обстріли армії рф українських міст, ввівши потужніші санкції проти росії та дати ЗСУ більше важкої зброї.

Попередньо було відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, але віртуально.

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Фото: Andrew Parsons / No 10 Downing Street

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