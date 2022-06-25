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Повітряні сили ЗСУ збили ще один безпілотник ворога

Ольга Денисяка

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Зранку 25 червня зенітники повітряного командування «Центр» збили безпілотник, що проводив дорозвідку об’єктів після ракетних ударів. Про це йдеться у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування «Центр»  збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Зазначається, що ворожий БпЛА здійснював дорозвідку обєктів, по яких окупанти завдавали ракетних ударів. Аналогічний БПЛА був уражений і 24 червня.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 25 червня російські війська завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. З території Білорусі випустили 20 ракет. Також російські війська випустили по Житомирській області близько 30 ракет.

Крім того, окупанти завдали  ракетного удару по військовому об’єкту в Яворівському районі Львівщини. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

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