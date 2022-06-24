За чотири місяці над Львівщиною збили 24 крилаті ракети

За чотири місяці від початку повномасштабного вторгнення росії над Львіщвиною збили 24 крилаті ракети та 11 безпілотників. Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«За чотири місяці повномасштабної війни воїни Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України збили у небі над Львівщиною 24 крилаті ракети та 11 безпілотних літальних апаратів рф», – заявив Максим Козицький.

Голова ОВА нагадав про останні атаки росії на Львівщину, під час яких постраждали мешканці області.

Так, 1 червня ворог вдарив чотирма ракетами по залізничній інфраструктурі у Стрийському та Самбірському районах. Внаслідок цього об’єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень. Постраждали п’ятеро людей. Чотирьох у стані середньої важкості госпіталізували. Ще одна людина отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилася.

14 червня наші сили протиповітряної оборони збили ракету, ймовірно «Калібр». Уламки впали на цегельню у Золочеві. Також були пошкоджені 26 житлових об’єктів, 3 об’єкти торгівлі та 3 адмінбудівлі. Постраждали шестеро людей, серед них однорічний хлопчик. Усіх скерували на амбулаторне лікування.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 137 крилатих ракет та 622 безпілотники.

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