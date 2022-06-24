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За чотири місяці над Львівщиною збили 24 крилаті ракети

Ольга Денисяка

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За чотири місяці від початку повномасштабного вторгнення росії над Львіщвиною збили 24 крилаті ракети та 11 безпілотників. Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«За чотири місяці повномасштабної війни воїни Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України збили у небі над Львівщиною 24 крилаті ракети та 11 безпілотних літальних апаратів рф», заявив Максим Козицький.

Голова ОВА нагадав про останні атаки росії на Львівщину, під час яких постраждали мешканці області.

Так, 1 червня ворог вдарив чотирма ракетами по залізничній інфраструктурі у Стрийському та Самбірському районах. Внаслідок цього об’єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень. Постраждали п’ятеро людей. Чотирьох у стані середньої важкості госпіталізували. Ще одна людина отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилася.

14 червня наші сили протиповітряної оборони збили ракету, ймовірно «Калібр». Уламки впали на цегельню у Золочеві. Також були пошкоджені 26 житлових об’єктів, 3 об’єкти торгівлі та 3 адмінбудівлі. Постраждали шестеро людей, серед них однорічний хлопчик. Усіх скерували на амбулаторне лікування.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 137 крилатих ракет та 622 безпілотники.

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